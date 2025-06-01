بيراميدز يتوج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على صن داونز (فيديو)

توج فريق بيراميدز المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد الفوز 2-1 على مضيفه ماميلودي صن داونز في إياب النهائي اليوم الأحد.

وانتهت مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا بنتيجة 1-1. ومنح فيستون مايلي التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 23، قبل أن يسجل أحمد سامي هدف ضمان الفوز لبيراميدز بعد 11 دقيقة من نهاية الاستراحة. وسجل إكرام راينرز هدف الفريق الزائر الوحيد قبل ربع ساعة من النهاية.

وفي الدقائق التالية لهدف صن داونز، استمات بيراميدز في الدفاع عن مرمى أحمد الشناوي. واحتسب الحكم 10 دقائق وقتا بدلا من الضائع في الشوط الثاني، لتستمر الدراما الإفريقية بين هجوم صن داونز ودفاع بيراميدز. وأهدر المهاجم فيستون ماييلي هدفا محققا في الدقيقة 90+1 أمام مرمى صن داونز، إذ سدد الكرة أعلى عارضة ويليامز، ليفشل في استغلال غياب الرقابة الدفاعية.

ونجح صاحب الأرض في تسيير مباراته أمام صن داونز في الدقائق الأخيرة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا تتويج بيراميدز بلقب دوري أبطال إفريقيا، لأول مرة في تاريخه.