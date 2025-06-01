رسائل مؤثرة من معلول والسولية.. الأهلي المصري يودع “ظهيره الأيسر” و”قائد الوسط”

أعلن نجما النادي الأهلي المصري لكرة القدم، علي معلول وعمرو السولية، انتهاء مسيرتهما مع النادي العريق، ووجه لهم النادي الشكر على مساهماتهما في البطولات التي حققها، وأكد أن الأبواب ستكون مفتوحة أمامها للأنضمام للكوادر الفنية والإدارية.

وكان اللاعب التونسي علي معلول انضم للأهلي ليلعب في مركز الظهير الأيسر في يوليو/تموز 2016 قادما من الصفاقسي التونسي ليقدم مسيرة حافلة مع النادي الأكثر تتويجا بالبطولات في مصر.

🔴الأهلي يشكر «معلول» .. ويُثمن كل ما قدمه للنادي🦅 pic.twitter.com/I1ynBkYCGR — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) May 31, 2025

“كلماتي الأخيرة بقميص الأهلي”

وقال معلول (35 عاما) عبر حسابه على إنستغرام في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت “تم تبليغي رسميا بانتهاء مشواري مع الأهلي”.

وتابع قائلا “لم أكن يوما لاعبا محترفا فقط، بل كنت عاشقا يرتدي القميص الأحمر كما يُرتدى القلب، وأنا أكتب كلماتي الأخيرة بقميص الأهلي، لا أودع ناديا فقط، بل أودع جزءا من روحي”.

وقال النادي في وقت لاحق اليوم عبر صفحته الرسمية “يثمن النادي الجهود الكبيرة التي بذلها لاعبه علي معلول طوال فترة وجوده بين صفوف الفريق وإخلاصه وجهوده اللامحدودة”.

وأوضح الأهلي أن “ما قدمه معلول طوال السنوات التي ارتدى فيها قميص الأهلي محل تقدير كبير من النادي وجماهيره وسيظل اسمه بين اللاعبين المميزين الذين ضربوا المثل في الالتزام وتحمل المسؤولية”.

وأكد الأهلي أن “أبوابه ستظل مفتوحة أمام معلول ليكون أحد الكوادر الفنية أو الإدارية في منظومة النادي مستقبلا وسيتم توجيه الدعوة لتكريمه بشكل لائق”.

“لا بطولة تضاهي محبة الجماهير”

ووجه معلول الشكر لجماهير الفريق “يا جمهور الأهلي أنتم المعنى كله، كنتم العون في كل تواجد، والصبر في كل لحظة غياب والسند في كل مباراة كُتب فيها المجد”.

وأضاف “لم أكن وحدي حين سجلت أهدافي أو مررت كراتي الحاسمة بل كنتم معي في كل مرة ارتفعت فيها راية الأهلي، تشاركونني المجد وتغفرون لي التعثر، وتمنحوني حبا لا يرد”.

وتابع “سجلت 53 هدفا وصنعت 85 لزملائي ورفعت 22 بطولة ولم يكن منها ما يضاهي بطولة محبتكم”.

وكان آخر ظهور لمعلول مع الفريق المصري في مباراة حسم لقب الدوري هذا الموسم أمام فاركو يوم الأربعاء الماضي، وصنع هدفا في المواجهة التي انتهت بفوز الأهلي 6-صفر ليحرز لقب البطولة المحلية للمرة 45 في تاريخه.

🔴الأهلي يشكر «السولية».. ويؤكد على تقديره وتكريمه من الجميع🦅 pic.twitter.com/YGAXlsMwt2 — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) May 31, 2025

الشكر لعمرو السولية

كما وجه النادي الأهلي الشكر للاعب الوسط الدفاعي عمرو السولية بعد مسيرة حافلة مع الفريق. وكان عقد السولية (35 عاما)، الذي انضم للأهلي في 2016 قادما من نادي الشعب الإماراتي، ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال الأهلي بطل مصر والذي سيشارك في كأس العالم للأندية منتصف الشهر المقبل في الولايات المتحدة، في بيان “يعبر النادي عن شكره الخالص للاعبه عمرو السولية بعد نهاية تعاقده مثمنا ما قدمه على مدار سنوات طويلة كان خلالها في مقدمة اللاعبين الملتزمين والمعروف عنهم الإخلاص والعطاء اللامحدود”.

وأضاف “السولية كان نموذجًا يقتدي به الشباب الصاعد في الروح والانضباط والتعاون مع كل منظومة الفريق. سيظل السولية واحدا من أبناء النادي وجزءا من عائلة الأهلي. يتمنى النادي التوفيق للاعبه في خطواته القادمة وأن يكون أحد الكوادر الفنية والإدارية بمنظومة الأهلي مستقبلا”.

“فخور بما حققته مع النادي”

وقال السولية عبر فيسبوك “اليوم أعلن نهاية مشواري مع النادي الأهلي، تسع سنوات ونصف منذ اليوم الأول لي داخل جدران النادي كنتم الداعم لي في كل لحظة وفي كل مكان ذكريات عشناها سويا، منها لحظات صعبة مررنا بها سويا ولحظات الفرح والتتويج بالبطولات ولحظات لم نعرف بها المستحيل”.

وأضاف “فخور بما حققته مع النادي، 342 مباراة، 34 هدفا وصنعت 29 آخرين وحققت 24 لقبا، كل الشكر لجماهير النادي الأهلي وكل من زاملته داخل الملعب، كل الشكر لكل فرد داخل المنظومة”.

وتعاقد الأهلي يوم الخميس الماضي مع المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو لقيادته في كأس العالم للأندية إذ يواجه منافسه إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي في افتتاح البطولة.