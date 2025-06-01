لاعبون بارزون يغيبون عن التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا 2025

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، “يويفا”، اليوم الأحد، التشكيل المثالي لمنافسات دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

وشهدت القائمة حضورا قويا لنجوم فريق باريس سان جيرمان، بواقع 7 لاعبين، بعدما قدموا موسما استثنائيا تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي، قادهم إلى التتويج، خاصة في الأدوار الإقصائية التي شهدت إقصاء كبار القارة الأوروبية، بعد أن اكتسح إنتر بخماسية نظيفة في المباراة النهائية. بينما ظهر ثنائي من برشلونة، إضافة إلى لاعب وحيد من كل من إنتر وأرسنال.

وشهد التشكيل المثالي غياب عدد من اللاعبين البارزين، يتقدمهم اللاعب المصري محمد صلاح من ليفربول.

وقالت مجموعة المراقبين الفنيين في “يويفا” تعليقا على اختياراتها: “اخترنا هذا التشكيل ليعكس المرونة التكتيكية، والمهارات الفردية، والتأثير الحاسم للاعبين في مجريات البطولة، لا سيما من خط هجوم باريس سان جيرمان، الذي أظهر قدرة مدهشة على تبديل الأدوار وخلخلة دفاعات الخصوم”.

وفيما يلي، تشكيل أفضل 11 لاعبا في دوري أبطال أوروبا:

– حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

– الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، أليساندرو باستوني (إنتر)، نونو مينديز (باريس سان جيرمان)

– الوسط: فيتينيا (باريس سان جيرمان)، ديكلان رايس (أرسنال)، لامين يامال (برشلونة)، رافينيا (برشلونة)

– الهجوم: عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)، ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)