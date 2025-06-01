لاعب فنون قتالية أيرلندي يهتف “فلسطين حرة” بعد انتصار مثير على جندي سابق في جيش الاحتلال (فيديو)
اتشح لاعب الفنون القتالية الأيرلندي بادي مكوري بعلم فلسطين، مرددا عبارة “فلسطين حرة”، وسط تفاعل جماهيري لافت، عقب انتصاره على خصمه الإسرائيلي شوكي فاراج، خلال نزال ضمن عرض “محاربو القفص 189″، الذي أُقيم، أمس السبت، في العاصمة الإيطالية روما.
وعلت الهتافات المؤيدة لفلسطين خلال المباراة، ودوت القاعة بالتصفيق من الجماهير الحاضرة بعد فوز مكوري على منافسه الإسرائيلي.
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في المقابل، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن فاراج عاد إلى المنافسات الرياضية بعد انقطاع طويل، نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في جيش الاحتلال ضمن وحدة النخبة، إضافة إلى عمله في سلطة الإطفاء والإنقاذ التابعة لوزارة الأمن الداخلي.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة لفاراج مرتديا الزي العسكري أثناء وجوده في غزة، وهي صورة كان قد نشرها سابقا على حسابه الشخصي.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.