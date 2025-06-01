لاعب مصري يخطف الأنظار بعلم فلسطين (فيديو)
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للحظة رفع أحد لاعبي نادي بيراميدز المصري علم فلسطين خلال مراسم تتويج النادي بدوري أبطال إفريقيا.
والتف اللاعب مهند لاشين بعلم فلسطين خلال مراسم التتويج، اليوم الأحد.
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وبعد أن تم تقليد لاشين الميدالية الذهبية اتجه إلى حيث تم وضع كأس البطولة وقام بلف العلم عليه.
مهند لاشين لاعب بيراميدز يرفع علم فلسطين بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا #مهند_لاشين #بيراميدز pic.twitter.com/Swjp8nEJBK
— المحنك (@700tenhag) June 1, 2025
علم فلسطين حاضر في نهائي افريقيا
في مدرجات الجمهور وفي منصة الاحتفال
عاش الجمهور الحر وعاش مهند لاشين
ومليون مبروك لـ بيراميدز على الثنائية
دوري وابطال افريقيا #دوري_أبطال_أفريقيا #فلسطين_قضية_الشرفاء
🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/1eieWfuTEP
— Dr.Islam Sakr (@DrIslamSakr) June 1, 2025
وتوج نادي بيراميدز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على صن داونز الجنوب إفريقي 2-1 في مباراة الإياب.
وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل من الفريقين.