رياضة|مصر

لاعب مصري يخطف الأنظار بعلم فلسطين (فيديو)

بيراميدز مصر دوري أبطال إفريقيا
مدة الفيديو 00 دقيقة 23 ثانية 00:23
1/6/2025

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للحظة رفع أحد لاعبي نادي بيراميدز المصري علم فلسطين خلال مراسم تتويج النادي بدوري أبطال إفريقيا.

والتف اللاعب مهند لاشين بعلم فلسطين خلال مراسم التتويج، اليوم الأحد.

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وبعد أن تم تقليد لاشين الميدالية الذهبية اتجه إلى حيث تم وضع كأس البطولة وقام بلف العلم عليه.

وتوج نادي بيراميدز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلبه على صن داونز الجنوب إفريقي 2-1 في مباراة الإياب.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل من الفريقين.

المصدر : الجزيرة مباشر

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