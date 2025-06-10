الإمارات تتعادل مع قرغيزستان وتتأهل إلى ملحق تصفيات كأس العالم 2026 (فيديو)

ضمن منتخب الإمارات المركز الثالث في المجموعة الأولى لتصفيات مونديال 2026 رغم تعادله مع قرغيزستان (1-1)، في الجولة الأخيرة من الدور الثالث.

سجل هدف منتخب الإمارات الوطني حارب عبد الله في الدقيقة 30، بينما تكفل كاي ميرك بإحراز هدف قرغيزستان في الدقيقة 90+5 من عمر المباراة.

وسيلعب منتخب الإمارات الذي رفع رصيده إلى 15 نقطة في الملحق برفقة منتخب قطر الرابع، في حين تأهل عن المجموعة الأولى منتخبا أوزبكستان وإيران إلى كأس العالم 2026 مباشرة.