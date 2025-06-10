المجموعة الأولى بمونديال الأندية.. طموح الأهلي يصطدم بأحلام ميامي وتاريخ بورتو وخبرة بالميراس (فيديو)

أربعة أيام فقط تتبقى على انطلاق الحدث الكبير الذي ينتظره عشاق كرة القدم على مستوى العالم، وهو بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام للمرة الأولى في تاريخها بمشاركة 32 ناديا، وبنفس نظام كأس العالم للمنتخبات بنظامها القديم.

الأندية المشاركة تم تقسيمها على 8 مجموعات، بواقع أربعة أندية لكل مجموعة، وبدءا من اليوم حتى انطلاق البطولة، يقوم موقع “الجزيرة مباشر” بتقديم المجموعات المشاركة في البطولة. وفي تقرير اليوم نلقي الضوء على المجموعة الأولى.

المجموعة الأولى: الأهلي المصري – إنتر ميامي الأمريكي – بالميراس البرازيلي – بورتو البرتغالي.

الأهلي بطل إفريقيا

حصل الأهلي على مقعده في بطولة كأس العالم للأندية، لكونه البطل لقارة إفريقيا، والفائز بلقب دوري الأبطال نسخة 2020-2021، ويدخل الفريق هذه البطولة بطموح كبير يليق بتاريخه العريق، ولذلك قام النادي بتدعيم صفوفه بعدد كبير من اللاعبين على رأسهم النجم محمود تريزيغيه الذي تنقل بين عدد كبير من الأندية الأوروبية أشهرها أستون فيلا الإنجليزي، وانتهى به المطاف في نادي الريان القطري، قبل انضمامه إلى الأهلي.

تعاقد النادي أيضا مع اللاعب الخطير أحمد سيد زيزو أحد أبرز نجوم الدوري المصري، بالإضافة إلى النجم التونسي محمد بن رمضان. كما كان النادي قد تعاقد مع مدرب جديد هو الإسباني ريبيرو خلفا للسويسري مارسيل كولر.

مباريات الأهلي (جميع المواعيد بتوقيت مكة المكرمة)

1- الأهلي مع إنتر ميامي (الأحد 15 يونيو – الساعة 3 صباحا)

2- الأهلي مع بالميراس (الخميس 19 يونيو – الساعة 7مساء)

3- الأهلي مع بورتو (الثلاثاء 24 يونيو – الساعة 4 صباحا)

إنتر ميامي – بطل أمريكا

يدخل إنتر ميامي الأمريكي البطولة بوصفه واحدا من الأندية المرشحة للمنافسة على اللقب، ليس فقط لوجود النجم الأشهر في تاريخ اللعبة بين صفوفه، وهو الأرجنتيني ليونيل ميسي، وإنما لكونه يلعب على أرضه ووسط جمهوره. الفريق الأمريكي فاز بأول لقب كبير له وهو كأس الدوريات 2023، كما حصل على لقب درع المشجعين 2024.

مباريات إنتر ميامي (جميع المواعيد بتوقيت مكة المكرمة)

1- إنتر ميامي مع الأهلي (الأحد 15 يونيو – الساعة 3 صباحا)

2- إنتر ميامي مع بورتو (الخميس 19 يونيو – الساعة 10 مساء)

3- إنتر ميامي مع بالميراس (الثلاثاء 24 يونيو – الساعة 4 صباحا)

بورتو – بطل أوروبا العريق

بورتو البرتغالي هو أحد الأندية العريقة المشاركة في المونديال، فهو صاحب تاريخ دولي حافل، وبطل لدوري الأبطال الأوروبي مرتين، وبطل للدوري الأوروبي، والسوبر الأوروبي، هذا بخلاف بطولاته المحلية. ورغم ابتعاده منذ فترة طويلة عن منصات التتويج القارية، فإنه لن يكون منافسا سهلا، بل إن كثيرين يتوقعون أن يكون أحد المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية من هذه المجموعة.

بورتو تعاقد أخيرا مع الإسباني غابرييل فيجا، ضمن خطته لتدعيم الفريق في المونديال.

مباريات بورتو (جميع المواعيد بتوقيت مكة المكرمة)

1- بورتو مع بالميراس (الإثنين 16 يونيو – الساعة 1 صباحا)

2- بورتو مع إنتر ميامي (الخميس 19 يونيو – الساعة 10 مساء)

3- بورتو مع الأهلي (الثلاثاء 24 يونيو – الساعة 4 صباحا)

بالميراس – ممثل السامبا

لا توجد الفرق البرازيلية، سواء أكانت منتخبات أم أندية، في مضمار كروي إلا وكانت في مقدمة المرشحين لحصد الجوائز والألقاب، ولذلك فإن الكثيرين من خبراء اللعبة، يرون فريق بالميراس أحد المرشحين للفوز ببطولة كأس العالم.

وهناك عوامل عدة تجعل الخبراء يتوقعون أن بالميراس ومعه بقية الأندية البرازيلية الأخرى المشاركة في البطولة أقوى المرشحين لحصد اللقب، على رأسها المهارات والإمكانات الفنية الخاصة التي تميز أي لاعب برازيلي عن غيره، كذلك خبراتهم الواسعة في المنافسة على الألقاب. يضاف إلى ذلك نجاح الأندية البرازيلية تاريخيا في إحراز كأس العالم للأندية في النسخة الأولى، سواء التجريبية عام 2000 أو بالنظام السابق الذي بدأ في 2005، ما يمنحهم الحق في الحلم بتكرار الأمر في النظام الموسع الجديد بمشاركة 32 فريقا.

مباريات بالميراس (جميع المواعيد بتوقيت مكة المكرمة)

1- بالميراس مع بورتو (الاثنين 16 يونيو – الساعة 1 صباحا)

2- بالميراس مع الأهلي (الخميس 19 يونيو – الساعة 10 مساء)

3- بالميراس مع إنتر ميامي (الثلاثاء 24 يونيو – الساعة 4 صباحا)