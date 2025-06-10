الهلال السعودي يطلب استعارة كانتي خلال مونديال الأندية

يُجري مسؤولو نادي الهلال السعودي اتصالات مع نظرائهم في نادي الاتحاد، طلبا للتعاقد مع النجم الفرنسي نغولو كانتي، وذلك على سبيل الإعارة لفترة قصيرة، لتدعيم صفوف الهلال في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي تنطلق في أمريكا يوم الأحد المقبل.

ويشارك الهلال ضمن المجموعة الثامنة التي تضم ريال مدريد الإسباني وريد بول سالزبورغ النمساوي وباتشوكا المكسيكي، ويستهل الهلال مشواره فيها بلقاء ريال مدريد يوم 18 يونيو/حزيران الجاري.

جاء هذا الطلب بناء على طلب المدرب الجديد للهلال، الإيطالي سيموني إنزاغي، الذي رأى أن الفريق بحاجة إلى التدعيم بلاعب قوي يشغل مركز وسط الملعب المدافع مثل الفرنسي كانتي.

وانضم كانتي (34 عاما) إلى نادي الاتحاد السعودي في صيف 2023، قادما من نادي تشلسي الإنجليزي في صفقة انتقال حر، وشارك مع الفريق السعودي في 81 مباراة، أسهم خلالها في فوز الاتحاد بلقب الدوري السعودي الممتاز الموسم الماضي.