بعد ضياع فرصة التأهل لكليهما.. منتخب الصين يحقق فوزا شرفيا على نظيره البحريني (فيديو)

حقق المنتخب الصيني فوزا شرفيا بهدف على ضيفه منتخب البحرين، اليوم الثلاثاء، في الجولة العاشرة (الأخيرة) بالمجموعة الثالثة من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وارتدى وانج يدونج ثوب الإجادة في المباراة، عقب تسجيله هدف المنتخب الصيني الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وخاض المنتخبان المباراة بأعصاب هادئة، بعدما تلاشت آمالهما في التأهل إلى كأس العالم، أو خوض الملحق المؤهل إلى المونديال منذ الجولة الماضية.

ورغم الفوز فقد بقي منتخب الصين في المركز الخامس برصيد 9 نقاط، متفوقا بفارق 3 نقاط على منتخب البحرين الذي ظل في المركز السادس.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة للتصفيات لنهائيات كأس العالم 2026 مباشرة، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.