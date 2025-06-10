دورتموند يتعاقد مع بلينغهام من سندرلاند في صفقة قياسية

أعلن ناديا بروسيا دورتموند وسندرلاند، اليوم الثلاثاء، أن لاعب الوسط الإنجليزي جوب بلينغهام انتقل بشكل دائم إلى الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ليسير على خطى شقيقه الأكبر جود بلينغهام.

ولم يكشف النادي الصاعد حديثا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن دورتموند سيدفع 33 مليون يورو (37.7 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات جوب الذي سيشارك في كأس العالم للأندية التي تنطلق الأسبوع المقبل.

وقال سندرلاند إن صفقة البيع تُعَد قياسية بالنسبة للنادي، بينما قال دورتموند إن لاعب منتخب إنجلترا للشباب سيوقع عقدا لمدة خمس سنوات.

وسيكون جود (19 عاما) ثاني أغلى صفقة شراء لدورتموند بعد التعاقد مع عثمان ديمبلي مقابل 35 مليون يورو عام 2016.

ويغادر جوب سندرلاند بعد عامين مع الفريق كانت نهايتهما بالصعود إلى دوري الأضواء بعد الفوز على شيفيلد يونايتد في الملحق بعدما حل رابعا في دوري الدرجة الثانية.

وقال جوب “حان الوقت لأقول وداعا لجميع المشجعين المخلصين في سندرلاند، الذين ساعدوني في قضاء عامين لا يُصدَّقان بالقميص الأحمر والأبيض. دعمكم لي في العديد من المناسبات أذهلني تماما، وخاصة في أوقات الشدة التي تجاوزناها معا”.

وفي بيان منفصل، قال “أنا سعيد للغاية لكوني لاعبا في بروسيا دورتموند الآن، وأن أقاتل من أجل الألقاب مع هذا النادي العظيم. وأنا سعيد جدا لأنني سأرتدي القميص الأسود والأصفر في كأس العالم للأندية”.

ولعب شقيقه جود في دورتموند لمدة ثلاثة مواسم قبل أن ينتقل مقابل 103 ملايين يورو إلى ريال مدريد، إذ فاز لاعب إنجلترا بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في موسمه الأول.