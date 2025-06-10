دي بروين يقود بلجيكا للفوز على ويلز في مبارات الأهداف السبعة (فيديو)

سجل كيفن دي بروين هدف الفوز قبل دقيقتين من نهاية المباراة ليقود المنتخب البلجيكي للفوز 4-3 على نظيره الويلزي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم اليوم الاثنين.

وكانت بلجيكا متقدمة 3-صفر في أول نصف ساعة، ولكن ويلز قاتلت لتُعادل النتيجة قبل أن يهدي النجم البلجيكي فريقه فوزا ثمينا في تصفيات كأس العالم 2026 المقامة في أمريكا الشمالية.

وكانت المباراة مثيرة للجدل إذ شهدت ركلتي جزاء إضافة لإلغاء هدف والعديد من التدخلات الطويلة من تقنية حكم الفيديو المساعد.

وافتتح الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا روميلو لوكاكو التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 15، ثم أضاف القائد يوري تيليمانس الهدف الثاني في الدقيقة 19 قبل أن يضع جيريمي دوكو الثالث في الدقيقة 27.

وقلصت ويلز الفارق عبر ركلة جزاء نفذها هاري ويلسون قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، ثم انقبلت المباراة رأسا على عقب بعدما سجل سوربا توماس وبرينان جونسون هدفين.

وقبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة نجح كيفين دي بروين في تسجيل هدف الفوز لبلجيكا، بعد تمريرة حاسمة من روميلو لوكاكو، ليُسجل هدفًا رائعًا من تسديدة قوية.

وبعد هذه المباراة المثيرة، ارتفع رصيد منتخب بلجيكا إلى 4 نقاط محتلاً المركز الثالث في المجموعة العاشرة، بعدما خاض مباراتين تعادل في واحدة وفاز في الأخرى.

أما منتخب ويلز، فتراجع إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بعد أن لعب 4 مباريات فاز في اثنتين وتعادل في واحدة وخسر في أخرى.