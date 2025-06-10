قطر تخسر أمام أوزبكستان في تصفيات المونديال (فيديو)

حقق منتخب أوزبكستان انتصارا كبيرا على نظيره القطري بثلاثة أهداف نظيفة، في لقاء هيمن عليه أصحاب الأرض منذ الدقيقة الأولى حتى صفارة النهاية.

افتتح عزيز بيك تورجونباييف التسجيل لأوزبكستان في الدقيقة 28، قبل أن يعزز إلدور شومورودوف النتيجة بهدف ثانٍ في الدقيقة 86، ثم اختتم إيغور سيرغييف المهرجان بهدف ثالث في الدقيقة 90+2.

المنتخب القطري ظهر بعيدا عن مستواه المعتاد، مكتفيا بتسديدة يتيمة طيلة المباراة، دون أي محاولات مؤثرة على مرمى أصحاب الأرض، وهو ما يعكس حجم معاناة الفريق في هذه الجولة.

يشار إلى أن أوزبكستان تحل في المركز الأول بتصفيات كأس العالم برصيد 21 نقطة، وضمنت التأهل مباشرة إلى المونديال برفقة إيران صاحبة المركز الثاني.

وجاء منتخب قطر في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، في الجولة الأخيرة من المرحلة الثالثة، ويتأهل برفقة الإمارات إلى الملحق (الدور الرابع).