لابا يقود العين للفوز على أوكلاند سيتي وديا قبل كأس العالم للأندية

بهدف للتوغولي كودجو لابا، فاز العين الإماراتي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن استعدادات الفريقين، لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، التي تنطلق بأمريكا الأسبوع القادم.

وجاء هدف العين والمباراة الوحيد في الدقيقة 24 وكاد الفريق الإماراتي أن يضاعف النتيجة قبل الاستراحة لكن كونور تراسي حارس أوكلاند تصدى لهجمة خطيرة.

ويخوض العين، بطل آسيا مرتين آخرها موسم 2023-2024، غمار البطولة ضمن المجموعة السابعة مع أندية يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي والوداد الرياضي المغربي. ويفتتح مبارياته في البطولة أمام يوفنتوس في 19 يونيو/حزيران الحالي في استاد أودي فيلد.

أما أوكلاند سيتي فيخوض مبارياته بالبطولة ضمن المجموعة الثالثة الصعبة إلى جوار أندية بايرن ميونيخ الألماني وبنفيكا البرتغالي وبوكا جونيورز الأرجنتيني.