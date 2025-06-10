منتخب إيران يتصدر المجموعة بفوز كبير على منتخب كوريا الشمالية في التصفيات المؤهلة للمونديال (فيديو)

نجح المنتخب الإيراني في تحقيق فوز كبير بثلاثية نظيفة أمام ضيفه الكوري الشمالي، بعد فرض سيطرته الكاملة على اللقاء.

وعلى الرغم من انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، فإن المنتخب الإيراني عاد في الشوط الثاني بروح هجومية واضحة، مستغلا طرد اللاعب الكوري “كيي تام” في الدقيقة 66، ليبدأ بعدها سيل الأهداف.

افتتح محمد مهدي مهيبي التسجيل في الدقيقة 74، ثم أضاف النجم سردار طارمي الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق فقط. وفي الوقت بدل الضائع، أكمل أمير حسين حسين زاده الثلاثية بهدف ثالث منح إيران انتصارا مستحقا.

بهذا الفوز يتصدر المنتخب الإيراني المجموعة الأولى، بينما يبقى منتخب كوريا في ذيل المجموعة برصيد 3 نقاط.