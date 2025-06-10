منتخب إيطاليا يفوز على مولدوفا في ليلة وداع سباليتي (فيديو)

استعاد المنتخب الإيطالي توازنه بعد الخسارة الافتتاحية لمشواره ضمن تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، وتغلب على ضيفه المولدوفي 2-0، الاثنين، في المباراة الوداعية لمدربه لوتشانو سباليتي الذي أعلن أنه سيغادر منصبه، وذلك ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة التاسعة.

وسجل الهدف الأول لمنتخب “الأتزوري” جياكومو راسبادوري في الدقيقة 40 من الشوط الأول، ثم سجل الهدف الثاني أندريا كامبياسو في الدقيقة 50 من عمر اللقاء.

وحصد المنتخب الإيطالي أول 3 نقاط له ليصعد إلى المركز الثالث بفارق 9 نقاط عن منتخب النرويج صاحب الصدارة في المجموعة بالعلامة الكاملة بعد فوزه على إستونيا بهدف وحيد سجله نجم مانشستر سيتي الإنجليزي إرلينغ هالاند.

وتحتل إستونيا المركز الرابع بثلاث نقاط ومولدوفا القاع من دون رصيد.