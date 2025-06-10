منتخب كرواتيا يمطر شباك التشيك بخماسية ويصعد للوصافة (فيديو)

واصل منتخب كرواتيا دهس منافسيه بالمجموعة الـ12 بفوزه الكاسح على ضيفه التشيكي (5-1) في اللقاء الذي احتضنه ملعب “أوبس أرينا”، اليوم الاثنين، في رابع جولات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تألق لوكا مودريتش قائد المنتخب الكرواتي بشكل لافت، ولعب أساسيا قبل استبدال نيكولا مورو به في الدقيقة 81.

وتقدَّم منتخب كرواتيا بهدف في الدقيقة 42 عن طريق أندريه كراماريتش، ثم تعادل منتخب التشيك في الدقيقة 58 بهدف توماش سوتشيك.

وسجل مودريتش هدفا في الدقيقة 62 من ضربة جزاء لمنتخب كرواتيا، ثم أحرز إيفان بيريسيتش الهدف الثالث في الدقيقة 68.

وأحرز أنتي بوديمير الهدف الرابع في الدقيقة 72، ثم صنع مودريتش هدفا خامسا لكرواتيا سجله كراماريتش في الدقيقة 75.

ورفع الفوز رصيد المنتخب الكرواتي إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالعلامة الكاملة بعد خوض جولتين، بينما يتصدر منتخب التشيك برصيد 9 نقاط بعد 4 جولات.

ويحتل منتخب الجبل الأسود المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ثم جزر فارو برصيد 3 نقاط، وأخيرا جبل طارق بلا نقاط. ويصعد متصدر ترتيب كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026.