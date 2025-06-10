منتخب كوريا الجنوبية يختتم التصفيات بفوز كبير على منتخب الكويت برباعية (فيديو)

اكتسح منتخب كوريا الجنوبية نظيره الكويت بنتيجة 4-0 في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأحرز جيون الهدف الأول للمنتخب الكوري الجنوبي في الدقيقة 30، ثم أضاف كانغ إن لي الهدف الثاني في الدقيقة 51، قبل أن يحرز أوه هيون جيو الهدف الثالث في الدقيقة 54. وفي الدقيقة 72، أحرز لي جاي سونغ الهدف الرابع.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد منتخب كوريا الجنوبية، الذي حافظ على مقعده الدائم بالمونديال للنسخة الـ11 على التوالي، إلى 22 نقطة في الصدارة، علما بأنه المنتخب الوحيد الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم من بين جميع المنتخبات الـ18 المشاركة في تلك المرحلة من التصفيات.

في المقابل، توقف رصيد منتخب الكويت، الذي تلاشت آماله رسميا في بلوغ المونديال، أو حتى اللحاق بالملحق المؤهل إلى كأس العالم، عند 5 نقاط في المركز السادس.