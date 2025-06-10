ميسي يشارك أساسيا مع منتخب الأرجنتين ضد كولومبيا قبل مواجهة الأهلي

قال المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، اليوم الاثنين، إن نجم إنتر ميامي ليونيل ميسي سيبدأ مباراة الأرجنتين وكولومبيا أساسيا.

وأضاف “غدا، سيكون ليونيل ميسي في التشكيل الأساسي، ونأمل أن يستمتع الناس بأدائه وأداء الفريق كله”.

وتابع سكالوني “نحن فريق تنافسي ونستطيع اللعب بندية أمام أي منتخب، ومنتخب كولومبيا جيد جدا، وهو في مستوى أفضل المنتخبات في العالم”.

وأضاف مدرب الأرجنتين “استطعنا الحفاظ على أسلوب لعب ثابت، وهذا يمنحنا الكثير من الاطمئنان، وسنحدد قائمة كأس العالم في المرحلة الأخيرة، ولا نستبعد شيئا، ومن الأفضل الانتظار حتى اللحظة الأخيرة”.

وبعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده، يتجه ميسي مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للانضمام إلى معسكر فريقه إنتر ميامي استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية، التي يستهلها بمواجهة الأهلي.

ويصطدم إنتر ميامي بالأهلي في افتتاح البطولة، فجر الأحد 15 يونيو/حزيران الجاري، على ملعب “هارد روك”، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.