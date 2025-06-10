نقل لاعب فرنسي سابق للمستشفى بعد تعرضه للطعن
10/6/2025-|آخر تحديث: 07:22 PM (توقيت مكة)
ذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن دانيل كونجري، لاعب فريق مونبيليه السابق، عثر عليه مطعونا داخل منزله في جنوب فرنسا قبل أن يتم نقله للمستشفى.
ووفقا لما ذكرته صحيفتا “ليكيب” و”ميدي ليبر” الإقليمية، فإن كونجري الذي يعمل كمنسق في نادي ليون عثر عليه مطعونا بجانب قلبه بمنزله في مدينة بيرول القريبة من مونبيليه.
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ولا تزال الواقعة قيد التحقيق في الوقت الحالي.
وقالت صحيفة “ميدي ليبر” إن زوجة كونجري اتصلت بخدمات الطوارئ بعد تعرض المدافع السابق للطعن مساء أمس الاثنين، ولم يتضح ما إذا كانت الإصابة ناجمة عن حادث.
ونقل كونجري إلى أحد المستشفيات في مونبيليه، ونقلت “ميدي ليبر” عن مصدر لم تكشف عن هويته قوله إن حالة اللاعب السابق مستقرة.
وسبق لكونجري أن لعب لمدة تسعة مواسم في مونبيليه حيث خاض 325 مباراة.
المصدر: الألمانية + الجزيرة مباشر