هالاند يقود منتخب النرويج لصدارة المجموعة بالفوز على إستونيا (فيديو)

واصل المنتخب النرويجي تصدُّره للمجموعة بعد فوزه على مضيفه الإستوني (1-0) في المرحلة الرابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وسجل إيرلنج هالاند -هداف مانشستر سيتي الإنجليزي- هدف المباراة الوحيد لفريقه في الدقيقة 61.

ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، بفارق 6 نقاط عن منتخب إسرائيل صاحب المركز الثاني، و9 نقاط كاملة عن منتخب إيطاليا الذي لم يخض سوى مباراتين فقط، في حين كانت مواجهة إستونيا هي الرابعة للمنتخب النرويجي.

على الجانب الآخر، يحتل منتخب إستونيا المركز الرابع في المجموعة برصيد 3 نقاط.