أستراليا تصعد لكأس العالم.. والسعودية إلى الملحق (فيديو)

انتزع منتخب أستراليا بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بعد فوزه على نظيره السعودي بهدفين لهدف، بالمجموعة الثالثة للمرحلة الثالثة بتصفيات آسيا، ليفشل بذلك المنتخب السعودي في التأهل المباشر للمونديال، وتبقى له فرصة أخيرة في الملحق النهائي المؤهل للبطولة.

دخل المنتخب السعودي المباراة وهو بحاجة إلى الفوز على أستراليا بخمسة أهداف نظيفة على الأقل لضمان التأهل المباشر، ونجح في إحراز هدف مبكر بالدقيقة 19 عن طريق عبد الرحمن العبود، وهو ما أعطى الأمل للفريق لتحقيق الهدف الصعب، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، إذ تمكن المنتخب الأسترالي من إدراك التعادل قبل نهاية الشوط بثلاث دقائق عن طريق كونور، ثم كانت الضربة القاتلة بتلقي المنتخب السعودي الهدف الثاني في الدقيقة 48 عن طريق ميتكالف ديوك. كما أهدر القائد سالم الدوسري ركلة جزاء للأخضر قبل نهاية الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أستراليا إلى 19 نقطة، ليصعد مع المنتخب الياباني صاحب الصدارة برصيد 23 نقطة، في حين تجمد رصيد السعودية عند 13 نقطة، احتل بها المركز الثالث.