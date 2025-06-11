أهلي طرابلس يستنكر اعتداء جماهير السويحلي على حسام البدري واللاعبين

أصدر نادي أهلي طرابلس الليبي لكرة القدم، بيانا اليوم الأربعاء، استنكر فيه الاعتداءات التي تعرض لها المدرب المصري حسام البدري المدير الفني للفريق، وعدد من اللاعبين، من قبل جماهير فريق السويحلي، في أعقاب المباراة التي جمعت بين الفريقين بمدينة مصراتة أمس الثلاثاء بالدوري الليبي، وهي المباراة التي انتهت بالتعادل 2–2.

ووصف البيان هذه الاعتداءات، بأنها تصرفات غير مسؤولة، مشيرا إلى أن الحادثة “تمثل خروجا عن الإطار الرياضي التنافسي وتخل بالنسيج المجتمعي وتضر بسمعة كرة القدم الليبية”.

وقدّم النادي احتجاجا للاتحاد الليبي لكرة القدم طالب فيه بفتح تحقيق فوري وشامل في ملابسات هذه الأحداث وملاحقة مرتكبيها قانونيا، وطالب “بتشديد إجراءات الأمن والسلامة عند استضافة الفرق الرسمية، وإبلاغ النادي رسميا بنتائج التحقيق والإجراءات المتخذة في أقرب وقت واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها”.

كان عماد العلام مدير إدارة الإعلام بنادي أهلي طرابلس قال في وقت سابق إن البدري تعرض مع بعض لاعبي الفريق لهجوم عقب مباراة السويحلي التي انتهت بالتعادل 2-2.

وقالت وسائل إعلامية إن بعثة فريق الأهلي الليبي والجهاز الفني بقيادة المدرب المصري حسام البدري تعرضت للضرب، عقب إطلاق الحكم لصافرة نهاية مباراته أمام نادي السويحلي في مدينة مصراتة غرب ليبيا، وبعد ساعتين تقريبا من حصار الجماهير للمدرب واللاعبين، تمكن الفريق من مغادرة الملعب.