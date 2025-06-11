التصفيات الأوروبية.. هولندا تلتهم مالطا بثمانية أهداف نظيفة (فيديو)

بعد مباراة من طرف واحد، وبنتيجة ثقيلة جدا كان من الممكن أن تتضاعف، حقق المنتخب الهولندي فوزا كاسحا على نظيره المالطي، بثمانية أهدف نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريق أمس الثلاث ضمن الجولة الرابعة من المجموعة السابقة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

افتتح النجم ممفيس ديباي التسجيل مبكرًا في الدقيقة 9 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 16.

وأكمل المدافع فيرجيل فان دايك، الثلاثية في الدقيقة 20، بقذيفة من خارج المنطقة.

وفي الشوط الثاني، واصلت هولندا سيطرتها بتسجيل خمسة أهداف عبر تشافي سيمونز (61)، دونيل مالين (ثنائية في الدقيقتين 74 و78)، نوا لانج (80)، وميكي فان دي فين (92).

بهذه النتيجة رفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين، بينما ظل منتخب مالطا دون نقاط في المركز الأخير بعد 4 هزائم.