“الفيفا” يوقف القيد بالإسماعيلي لفترتين متتاليتين.. والنادي يتخذ إجراءات قانونية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه الرسمي، بدء إيقاف قيد اللاعبين للنادي الإسماعيلي المصري بدءا من اليوم مع تغريمه 10 ألاف فرانك سويسري، لمخالفته قرار سابق بحظر القيد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وعقب هذا الإعلان نشر النادي الإسماعيلي على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” اليوم الأربعاء بيانا يعترض فيه على قرار إيقاف القيد والغرامة.

وأكد النادي أنه “بدأ على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة اللازمة للطعن على القرار، إما لإلغائه أو لوقف تنفيذه، مؤقتا قبل بدء فترة انتقالات اللاعبين الجدد حيث إن الإدارة القانونية تتابع الملف عن كثب، وسيتم حسمه خلال الأيام القادمة”.