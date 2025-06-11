المجموعة الثانية بمونديال الأندية.. الجموح الباريسي في مواجهة الصمود المدريدي والمهارة البرازيلية والحلم الأمريكي

ثلاثة أيام فقط تتبقى على انطلاق الحدث الكبير الذي ينتظره عشاق كرة القدم على مستوى العالم، وهو بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام للمرة الأولى في تاريخها بمشاركة 32 ناديا.

الأندية المشاركة تم تقسيمها على 8 مجموعات، بواقع أربعة أندية لكل مجموعة، وحتى انطلاق البطولة، يقوم موقع “الجزيرة مباشر” بتقديم المجموعات المشاركة في البطولة. وفي تقرير اليوم نلقي الضوء على المجموعة الثانية.

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي – أتلتيكو مدريد الإسباني – بوتافوغو البرازيلي – سياتل ساوندرز الأمريكي.

باريس سان جيرمان – بطل القارة الأوروبية

يدخل فريق سان جيرمان الفرنسي بطولة كأس العالم للأندية، محملا بطموح ضخم جدا، لتحقيق إنجاز جديد يليق بمقامه كبطل للقارة العجوز، وذلك بعد تتويجه التاريخي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ نشأته.

الفريق الفرنسي أثبت أمام العالم أنه يملك كل المقومات التي تجعله قادرا على الوصول لأبعد مدى في مونديال الأندية. صحيح ليس به أسماء من العيار الثقيل مثل التي كان يضمها من قبل، مثل ميسي ونيمار ومبابي، والذين رحلوا عنه جميعا، إلا أنه يملك مجموعة متجانسة من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات الواسعة، فضلا عن وجود مدرب ذكي وقوي الشخصية يعرف كيف يدير مجموعة اللاعبين الذين يقودهم، وهو الإسباني لويس إنريكي، وقد ظهر دوره واضحا في مباراة نهائي دوري الأبطال الأوروبي أمام إنتر ميلان، وقدرته الفائقة في استغلال الثغرات الفنية التي يعانيها الفريق الإيطالي، وجعل فريقه ينفذ من خلالها، ليحقق فوزا غير مسبوق بخماسية نظيفة.

مباريات باريس سان جيرمان (جميع المواعيد بتوقيت مكة المكرمة)

1 – باريس سان جيرمان مع أتلتيكو مدريد (الأحد 15 يونيو – الساعة 10 مساء)

2 – باريس سان جيرمان مع بوتافوغو (الجمعة 20 يونيو – الساعة 4 صباحا)

3 – باريس سان جيرمان مع سياتل ساوندرز (الاثنين 23 يونيو – الساعة 10 مساء)

أتلتيكو مدريد – الفريق الحديدي

قد لا يكون فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بين المرشحين للفوز باللقب، وربما من غير المرشحين للوصول للأدوار البعيدة، إلا أنه يظل دائما فريق له وزن ثقيل، تعمل له الأندية الكبيرة ألف حساب، خصوصا في المناسبات الكبرى والتي حقق فيها العديد من الإنجازات، فهو البطل للدوري الأوروبي ثلاث مرات، وهو أيضا البطل للسوبر الأوروبي، فضلا عن كونه بطل الإنتركونتيننتال في نسختها القديمة 1974.

فضلا عن ذلك فإن الفريق الذي يستطيع أن يزاحم ناديين في حجم ريال مدريد وبرشلونة في بطولاتهما، مؤكد أن قادر على منافسة أكبر وأعتى فرق العالم.

مباريات أتلتيكو مدريد (جميع المواعيد بتوقيت مكة المكرمة)

1 – أتلتيكو مدريد مع باريس سان جيرمان (الأحد 15 يونيو – الساعة 10 مساء)

2 – أتلتيكو مدريد مع سياتل ساوندرز (الجمعة 20 يونيو – الساعة 1 صباحا)

3 – أتلتيكو مدريد مع بوتافوغو (الاثنين 23 يونيو – الساعة 10 مساء)

بوتافوغو – قاهر الكبار

بوتافوغو واحد من خمسة أندية برازيلية تشارك في المونديال، لكن الخبراء يتوقعون أن يكون مفاجأة البطولة، نظرا لما يضمه من مجموعة لاعبين معظمهم في عمر الشباب، حيث إن المعدل العمري للفريق هو 25 عاما، وقد نجح بوتافوغو في بطولة ليبرتادوريس للعام السابق 2024، والتي فاز بلقبها في قهر كل الكبار، وكان جديرا بتحقيق اللقب، يكفي الإشارة إلى أنه لم يخسر في أخر 8 مباريات خاضها سوى واحدة فقط.

مباريات بوتافوغو (جميع المواعيد بتوقيت مكة المكرمة)

1 – بوتافوغو مع سياتل ساوندرز (الاثنين 16 يونيو – الساعة 5 صباحا)

2 – بوتافوغو مع باريس سان جيرمان (الجمعة 20 يونيو – الساعة 4 صباحا)

3 – بوتافوغو مع أتلتيكو مدريد (الاثنين 23 يونيو – الساعة 10 مساء)