“صخرة ميلان” في مانشستر سيتي لمدة خمس سنوات

نجح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، في إتمام صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الهولندي تياني رايندرز، قادما من نادي ميلان الإيطالي مقابل 55 مليون يورو.

وقال النادي الإنجليزي إن لاعبه الجديد وقع على عقد مدته خمس سنوات. وأشار إلى أن الجهاز الفني للفريق بقيادة الإسباني بيب غوارديولا كان حريصا على إتمام تلك الصفقة قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق بأمريكا مطلع الأسبوع القادم، ويشارك فيها السيتي ضمن المجموعة السابعة مع يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي والوداد البيضاوي المغربي.

وستكون أولى مباريات الفريق بدور المجموعات أمام الوداد البيضاوي يوم (18 يونيو/حزيران)، قبل أن يواجه العين الإماراتي (22 يونيو/حزيران) ويوفنتوس الإيطالي (26 يونيو/حزيران).

ويسعى غوارديولا لتدعيم خط الوسط بلاعب قوي من عينة الإسباني رودري الفائز بالكرة الذهبية، والذي عانى الفريق كثيرا بكثرة غيابه بعدما تعرض للإصابة الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي، فضلا عن رحيل البلجيكي كيفين دي بروين.

وذكر موقع (ذا أثليتك) أن تياني رايندر (26 سنة) ارتبط بعقد مع السيتي، حتى عام 2030، وهو الصفقة الرابعة التي يعقدها السماوي بعد ضم الظهير الجزائري ريان آيت نوري والحارس البريطاني ماركوس بيتينيلي، والمهاجم الفرنسي ريان شرقي.

رايندر الذي يشبهه كثيرون بصخرة الوسط، نظرا لقوة بنيانه ولياقته البدنية العالية، شارك في 22 مباراة مع منتخب هولندا منذ ظهوره لأول مرة في عام 2023 وكان جزءا من تشكيلة بطولة أوروبا 2024 التي وصلت إلى الدور نصف النهائي.