عُمان في الملحق بالتعادل مع فلسطين.. وفوز غير مؤثر للعراق على الأردن

احتفظ المنتخب العماني بالمركز الرابع بالمجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، وذلك بعد تعادله مع نظيره الفلسطيني بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الثلاثاء، بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم، ليضمن بذلك المنتخب العماني المشاركة في ملحق التصفيات الذي يقام في أكتوبر/تشرين الأول.

وفي المجموعة نفسها، حقق المنتخب العراقي فوزا غير مؤثر على نظيره الأردن (المتأهل مباشرة من الجولة الماضية) بهدف نظيف، أحرزه سجاد جاسم في الدقيقة 77.