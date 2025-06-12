تعرف إلى مواعيد مباريات الأهلي المصري في كأس العالم للأندية

تحظى مباريات الأهلي المصري في كأس العالم للأندية بمتابعة كبيرة لكونه الفريق الأكثر شعبية في مصر والوطن العربي وإفريقيا، فضلا عن مشاركاته المتكررة بالبطولة المونديالية، وآخرها حصوله على الميدالية البرونزية في النسخة الماضية 2023.

وتتجه الأنظار نحو ملعب “هارد روك” في ميامي، الذي يتسع لـ64 ألف متفرج، حيث يخوض الأهلي مباراته الأولى في البطولة ضد إنتر ميامي، بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي، في الساعة 3 فجرا بتوقيت مكة المكرمة، يوم 15 يونيو/حزيران.

وتحظى المباراة بأهمية مضاعفة لجماهير الأهلي، لما تمثله من فرصة للانطلاق بقوة في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانب إنتر ميامي، كلًا من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، في مهمة صعبة لكن تحمل آمالا كبيرة.

جدول مباريات الأهلي في البطولة

يخوض الأهلي 3 مباريات في مرحلة المجموعات ضمن المجموعة الأولى، مواعيدها كالتالي:

الأهلي × إنتر ميامي – فجر 15 يونيو/حزيران (الساعة 3:00 بتوقيت مكة المكرمة) – ملعب هارد روك، ميامي

الأهلي × بالميراس – 19 يونيو/حزيران (الساعة 7:00 بتوقيت مكة المكرمة) – ملعب ميت لايف، نيويورك

الأهلي × بورتو – فجر 24 يونيو/حزيران (الساعة 4:00 بتوقيت مكة المكرمة) – ملعب ميت لايف، نيويورك

أبرز الغائبين عن التشكيلة الرئيسة

بطبيعة الحال فإن تشكيلة المارد الأحمر شهدت غياب 11 لاعبا لأسباب مختلفة، هم: رضا سليم، عمر الساعي، كرم فؤاد، أحمد عبد القادر، كريم نيدفيد، محمد عبد الله، كباكا، عبد الله بستانجي، أحمد عابدين، سمير محمد، ومحمد الضاوي كريستو.

تاريخ مشاركة النادي المصري في البطولة

تعد نسخة 2025 هي العاشرة في سجل مشاركات الأهلي بكأس العالم للأندية، حيث سبق أن شارك في 9 نسخ سابقة بنظامها القديم، ونجح في تحقيق الميدالية البرونزية 4 مرات أعوام 2006، 2020، 2021، و2023، مما يجعله أكثر الأندية العربية والإفريقية تتويجا في البطولة.

أبرز التصريحات حول مشاركة الأهلي في البطولة

وفي أبرز التصريحات حول مشاركة أبناء المدرب جوزيه ريبيرو، قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، إن الأهلي المصري سيدخل تاريخ كأس العالم للأندية بمشاركته في المباراة الافتتاحية.

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