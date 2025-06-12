يونايتد يكمل صفقة ضم البرازيلي كونيا من وولفرهامبتون

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إكمال صفقة ضم لاعب وولفرهامبتون، ماتيوس كونيا، بعقد يمتد لمدة 5 أعوام.

وذكر مصدر بفريق يونايتد أن النادي قام بتفعيل الشرط الجزائي في عقد اللاعب البرازيلي، وقيمته نحو 62.5 مليون جنيه إسترليني (84.12 مليون دولار)، ويتضمن العقد بندا يتيح ليونايتد التمديد لعام آخر.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 26 عاما 33 هدفا و15 تمريرة حاسمة في 92 مباراة مع وولفرهامبتون، منها 15 هدفا في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وساعد صانع الألعاب كونيا منتخب البرازيل في حسم التأهل لكأس العالم 2026 يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن صنع لفينيسيوس جونيور الهدف الوحيد في الفوز الحاسم 1-صفر على باراغواي.

وأنهى النادي الإنجليزي الموسم المنصرم في المركز 15 بالدوري الممتاز برصيد 42 نقطة.

وتشكل الصفقة رقما قياسيا لوولفرهامبتون، إذ تجاوزت قيمتها 53 مليون جنيه إسترليني تلقاها النادي من مانشستر سيتي لضم لاعب الوسط ماتيوس نونيز في عام 2023.