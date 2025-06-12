38 مليار يورو حصيلة كرة القدم الأوروبية في موسم 2023-2024

قالت شركة “ديلويت” للخدمات المهنية في تقريرها السنوي الخاص بتمويل كرة القدم، الأربعاء، إن سوق كرة القدم في أوروبا نمت بنسبة 8% من حيث الإيرادات في موسم 2023-2024 لتصل إلى 38 مليار يورو (43.46 مليار دولار) مع تحقيق الدوري الإنجليزي الممتاز لأكبر قدر من الإيرادات.

وأضافت “ديلويت” في مراجعتها السنوية للجوانب المالية في كرة القدم أن مسابقات الدوري الخمس الكبرى وهي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى الألماني ودوري الدرجة الأولى الإسباني ودوري الدرجة الأولى الإيطالي ودوري الدرجة الأولى الفرنسي حققت إيرادات بقيمة 20.4 مليار يورو بزيادة قدرها 4%.

وحققت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز أعلى إيرادات بين الدوريات الكبرى في أوروبا بقيمة 6.3 مليارات جنيه إسترليني (8.50 مليارات دولار).

لكن مع ذلك، سجلت الأندية “الستة الكبرى” التقليدية في دوري الأضواء الإنجليزي متوسط نمو أقل في الإيرادات (3%) مقارنة بأندية أخرى نافست في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمي 2023-2024 و2022-2023 (11%).

وقالت الدراسة إن النمو كان مدفوعا إلى حد كبير بزيادة الدخل التجاري للأندية مما أدى أيضا إلى تحقيق الفرق مجتمعة إيرادات تجارية تزيد عن ملياري جنيه إسترليني للمرة الأولى.

وسجلت الأندية في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا أرباحا تشغيلية إجمالية (0.6 مليار يورو) للموسم الثاني على التوالي في حين انخفضت نسبة الأجور/الإيرادات الإجمالية من 66% إلى 64%.