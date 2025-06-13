قطر والسعودية تستضيفان الملحق الآسيوي لكأس العالم 2026

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجمعة، اعتماد كل من الاتحادين القطري والسعودي للعبة من أجل استضافة مباريات ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويشارك في هذا الملحق 6 منتخبات حصلت على المركزين الثالث والرابع في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، وهي: إندونيسيا، العراق، سلطنة عمان، قطر، السعودية، والإمارات.

وسيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، تضم كل منهما 3 منتخبات، تتنافس بنظام التجمع خلال المدة من 8 إلى 14 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة لنهائيات كأس العالم، التي تقام بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام المقبل، ليكتمل بذلك عدد المنتخبات المتأهلة عن قارة آسيا بشكل مباشر.

أما المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في كل مجموعة، فسيتواجهان في مباراتي ذهاب وإياب، يومي 13 و18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ويتأهل الفائز منهما للملحق العالمي المؤهل إلى المونديال.

ومن المقرر أن تقام القرعة الرسمية للملحق الآسيوي يوم 17 تموز/يوليو المقبل، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي.