ليفربول يوافق على ضم فيرتس من ليفركوزن.. كم قيمة الصفقة؟

قالت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، إن ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وافق على دفع 136.3 مليون يورو (156.75 مليون دولار) إلى باير ليفركوزن المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني مقابل التعاقد مع لاعب الوسط المهاجم فلوريان فيرتس.

وقالت صحيفة “ذا أثليتيك” إنه من المتوقع أن يوقع فيرتس على عقد مدته خمس سنوات، وتتضمن قيمة الصفقة دفع 117.5 مليون يورو على الفور و18.8 مليون يورو إضافية كمتغيرات.

وسيصبح فيرتس بهذه القيمة أغلى صفقة في تاريخ ليفربول، متخطيا قلب دفاع هولندا وقائد الفريق فيرجيل فان دايك الذي انضم إلى ملعب أنفيلد مقابل 75 مليون جنيه إسترليني في عام 2017.

ومع تبقي عامين على نهاية عقده مع ليفركوزن، كان فيرتس أيضا محط اهتمام من بايرن ميونيخ بطل ألمانيا ومانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا.

وسجل الدولي الألماني 16 هدفا وقدم 15 تمريرة حاسمة في 45 مباراة بكل المسابقات في الموسم الماضي مع ليفركوزن الذي احتل المركز الثاني في الدوري خلف بايرن.

وسيصبح فيرتس ثاني لاعب ينضم إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع الظهير الأيمن الهولندي جيريمي فريمبونغ، الذي كان زميله في ليفركوزن.