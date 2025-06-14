بيكهام يحصل على لقب فارس من الملك تشارلز الثالث

حصل قائد منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم ديفيد بيكهام على لقب فارس في قائمة التكريم السنوية التي أصدرها ملك بريطانيا تشارلز الثالث.

وانضم بيكهام إلى مانشستر يونايتد لاعبا ناشئا في عام 1993، وشارك مع الفريق في نحو 400 مباراة، وفاز بعدد من الألقاب والكؤوس.

وانضم بعد ذلك إلى ريال مدريد ولوس أنجلوس جالاكسي وميلان، وشارك مع منتخب بلاده في 115 مباراة، وارتدى شارة القيادة في 58 مواجهة.

وسيجري الاحتفال بعيد الميلاد الرسمي للملك تشارلز مع العرض العسكري السنوي “تروبينج ذا كولور” في لندن اليوم السبت، أما عيد ميلاده الفعلي فيوافق يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني.