“ثاندر” يعادل النتيجة مع “بايسرز” في نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة

فاز فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر بنتيجة 111-104 على مضيفه إنديانا بيسرز في ملعب جينبريدج فيلدهاوس في إنديانابوليس، ليتعادل 2-2 في السلسلة التي تُحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وسجل شاي جيلجوس ألكسندر 35 نقطة، ليساعد ثاندر على العودة من التأخر في اللحظات الأخيرة من المباراة، ليفوز على بيسرز ويعادل النتيجة.

وكان بايسرز متقدما 101-97 قبل أقل من أربع دقائق من نهاية المباراة، لكن جيلجوس ألكسندر سجل 15 من آخر 16 نقطة لفريقه، وأنهى المباراة بعشر رميات حرة من أصل 10 محاولات.

وسجل جالين ويليامز 27 نقطة، واستحوذ على سبع كرات مرتدة لصالح ثاندر، في حين أضاف أليكس كاروسو 20 نقطة من مقاعد البدلاء.

وكان باسكال سياكام أفضل مسجل لفريق بيسرز برصيد 20 نقطة، وتيريز هاليبرتون 18 نقطة.

وقال سياكام “لم نحسن الأداء في نهاية المباراة. لم نسجل أهدافا سهلة. أما الأهداف السهلة التي حصلنا عليها فقد أخطأناها، بينما نجحوا في تسجيلها”.

ويستضيف فريق أوكلاهوما سيتي ثاندر المباراة الخامسة على ملعب بايكوم سنتر في أوكلاهوما سيتي يوم الثلاثاء المقبل.