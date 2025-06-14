ريبيرو مدرب الأهلي: جاهزون لبلوغ دور الـ16 في كأس العالم للأندية

قال خوسيه ريبيرو، مدرب الأهلي المصري الجديد، إن هدف فريقه بلوغ دور الـ16 من كأس العالم للأندية لكرة القدم التي تنطلق بمواجهة بطل إفريقيا التاريخي وإنتر ميامي الأمريكي، فجر الأحد بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز على إنتر ميامي وتحقيق بداية مثالية لمشواره في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة.

وتعلق جماهير الأهلي آمالا عريضة على لاعبي الفريق وجهازه الفني الجديد بقيادة الإسباني ريبيرو، من أجل تقديم أداء مميز وتحقيق نتيجة تساعد الفريق على الاستمرار في البطولة والوصول إلى أبعد نقطة.

وقال ريبيرو (49 عاما)، الذي سيخوض أول مباراة رسمية مع الفريق أمام إنتر ميامي، إن فريقه جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة إنتر ميامي في افتتاح البطولة.

وأضاف ريبيرو للصحفيين “بطولة كأس العالم للأندية تضم فرقا قوية للغاية من مختلف قارات العالم، والمنافسة ستكون متاحة أمام الجميع. نأمل بلوغ دور الستة عشر”.

وتابع “طوال الفترة الماضية، كنت أعمل مع الجهاز الفني واللاعبين لنصل إلى أفضل مستوى قبل انطلاق البطولة رغم أنني تسلمت المهمة قبل فترة وجيزة، لكنني أقود فريقا كبيرا، وأشعر بأنني حاليا في مهمة تاريخية خلال مسيرتي التدريبية”.

وأدى الأهلي تدريبه الأخير اليوم السبت استعدادا للمباراة، وقد حرص الجهاز الفني على الاهتمام بالجوانب الخططية والتكتيكية.

وينافس الأهلي في المجموعة الأولى إلى جوار بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.