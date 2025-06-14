لفتة من اللاعب أكرم توفيق تجاه جماهير النادي الأهلي

أعلن نادي الشمال القطري تعاقده مع النجم المصري أكرم توفيق قادما من النادي الأهلي المصري بعقد يمتد حتى عام 2028.

واختار المصري أكرم توفيق ارتداء القميص رقم 72 مع فريقه الجديد الشمال القطري، وذلك تقديرا لضحايا حادث بورسعيد عام 2012، الذي أسفر عن مقتل 72 من جماهير النادي.

وأعلن الشمال المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم تعاقده رسميا مع توفيق (27 عاما). وقال النادي إن صفقة توفيق تشكل باكورة صفقات الشمال استعدادا للموسم المقبل الذي ينتظر فيه الفريق تحديات كبيرة، خاصة بعد الموسم المميز الذي كلله بإحراز المركز السادس في الدوري، إلى جانب تأهله لدور الثمانية بكأس أمير قطر.

وقال توفيق في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام اليوم السبت “اخترت ارتداء القميص رقم 72 تقديرا لشهداء النادي الأهلي”.

🎙️ | في مؤتمر صحفي مميز..

الشمال يعلن التعاقد مع أكرم توفيق حتى 2028 : أكرم توفيق : مشروع نادي الشمال وراء انضمامي إليه .#أكرم_في_الشمال❤️🤍#الشمال | #Alshamal pic.twitter.com/qFWJ5cXmwh — نادي الشمال الرياضي (@alshamal_club) June 14, 2025

وسقط عدد كبير من مشجعي الأهلي، في الأول من فبراير/شباط 2012، عقب مباراة محلية مع المصري في بورسعيد انتهت بفوز صاحب الأرض 3-1، إذ اندفع مشجعون للنادي البورسعيدي بعد صفارة النهاية للاشتباك مع جماهير الأهلي الزائرة التي وجدت نفسها محاصرة في المدرج المخصص لها.

وسقط عشرات الضحايا جراء التدافع بعد هجوم بالهراوات والأسلحة البيضاء وإلقاء مشجعين من ارتفاع كبير، كما قال شهود عيان حينها، ليروح ضحية هذه الكارثة 72 مشجعا من جماهير الأهلي.

وأضاف توفيق “مشروع نادي الشمال وراء انضمامي له”، في حين قال مشعل العلي رئيس جهاز الكرة بالنادي القطري إن المهاجم الجزائري وهداف الفريق بغداد بونجاح أدى دورا كبيرا في إتمام صفقة توفيق.