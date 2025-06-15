أهلي طرابلس يصبح أول فريق ليبي يتوَّج بطلا لدوري إفريقيا لكرة السلة

تُوج أهلي طرابلس الليبي بلقب دوري إفريقيا لكرة السلة 2025، بعد فوزه المستحق على بترو دي لواندا القادم من أنجولا 88-67، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت في جنوب إفريقيا.

وأصبح أهلي طرابلس أول نادٍ ليبي يظفر باللقب القاري، بعد أداء متميز طوال مشوار البطولة، ليثأر لهزيمة مواطنه أهلي بنغازي الذي خسر نهائي العام الماضي أمام الفريق القادم من أنغولا.

ومع انتصاف المباراة، تقدَّم فريق المدرب اللبناني جاد أبو شقرا بنتيجة 43-38، ووسَّع الفارق في النصف الثاني من المباراة ليجرد بترو دي لواندا من اللقب ويتوَّج بطلا لإفريقيا لأول مرة.