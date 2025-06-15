الأهلي يهدر فوزا تاريخيا ويتعادل مع إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية

أهدر الأهلي ركلة جزاء في تعادله السلبي مع إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية الموسعة لكرة القدم 2025، في مباراة سيطر بطل مصر على أحداثها في الشوط الأول.

وغادر إمام عاشور لاعب الأهلي مبكرا بسبب إصابة في الكتف جعلته يترك الملعب باكيا، قبل أن يهدر محمود حسن (تريزيجيه) ركلة جزاء قرب نهاية الشوط الأول.

وبدأ الأهلي بقوة وفرض سيطرته مبكرا وانفرد وسام أبو علي بالمرمى قبل أن يعلن الحكم عن وجود تسلل على مهاجم منتخب فلسطين.

لكن البداية السعيدة لم تدم طويلا بعد سقوط عاشور بسبب إصابة في الكتف ليغادر لتلقي العلاج ثم عاد للملعب وأهدر فرصة خطيرة من مدى قريب بعد تمريرة من تريزيجيه.

وطلب عاشور المغادرة والدموع تنهمر منه، ليحل محله أحمد سيد (زيزو) في الدقيقة 14.

وافتقد حمدي فتحي لاعب الأهلي الدقة وفشل في متابعة كرة مرتدة بقوة. وظن أبو علي أنه منح الأهلي التقدم لكنه كان متسللا.

واستمرت محاولات أبو علي وأطلق تسديدة قوية من ركلة حرة أبعدها أوسكار أوستاري حارس إنتر ميامي إلى ركنية ركنية.

وكاد أشرف داري أن يمنح الأهلي المقدمة لكن الحارس أوستاري أبعد ببراعة ضربة رأس من المدافع المغربي بعد ركلة ركنية نفذها زيزو في الدقيقة 33.

وتحصل زيزو على ركلة جزاء قرب نهاية الشوط الأول، أهدرها تريزيجيه بعدما تصدى لها أوستاري.

وكان إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي الأخطر في الشوط الثاني، لكن الحارس محمد الشناوي وقف أمام محاولات صاحب الأرض بإتقان.

وأطلق ميسي قائد إنتر ميامي تسديدة من حافة منطقة الجزاء أبعدها حارس الأهلي، قبل أن يرد محمد علي بن رمضان بتسديدة من مدى بعيد.

وسدد ميسي ركلة حرة منخفضة مرت بجوار القائم الأيمن، ظن بعض من في الملعب أنها هزت شباك الشناوي في الدقيقة 65.

وتدخل ياسر إبراهيم مدافع الأهلي في الوقت المناسب ووضع قدمه أمام تصويبة قوية للويس سواريز ليحول الكرة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 75.

وتواصلت خطورة إنتر ميامي بعدما أرسل ميسي تمريرة عرضية استقبلها البديل فافا بضربة رأس لكن الشناوي تحلى برد فعل سريع وحولها لركلة ركنية قبل خمس دقائق من النهاية.

واستمر تألق الشناوي وأبعد فرصتين خطيرتين من ميسي وماكسيمليانو فالكون.

وقدّم الحارس الأرجنتيني أوسكار أوستاري أداءً بطوليًا في مواجهة فريقه أمام النادي الأهلي المصري، حيث لعب دورًا حاسمًا في الخروج بنتيجة إيجابية ومنع الأهداف ببراعة استثنائية.

أوستاري تصدى لثماني كرات خلال المباراة، منها خمس تصديات جاءت من داخل منطقة الجزاء، مما يؤكد على استجابته السريعة وردود فعله الحاسمة تحت الضغط.

كما تألق في التصدي لركلة جزاء مصيرية، إضافة إلى خروجه الناجح الوحيد الذي ساهم في تعزيز الثقة الدفاعية.

نال أوستاري تقييمًا مذهلًا بلغ 9.4، ليصبح بذلك الأعلى تقييمًا في اللقاء، ويتوّج رسميًا بجائزة “رجل المباراة” عن جدارة.

بهذه النتيجة يستمر سجل الأهلي خاليًا من الخسارة أمام الفريق المضيف عبر تاريخ مشاركاته في كأس العالم للأندية في ثلاث نسخ سابقة أوقعت القرعة الأهلي أمام المضيف، ونجح في الفوز خلال جميعها على حساب هيروشيما بنتيجة 2/1 في نسخة 2012 باليابان، ثم الدحيل القطري بهدف نظيف في 2021 والاتحاد السعودي في 2023 بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيرا اليوم مع إنتر ميامي الأمريكي بدون خسارة.