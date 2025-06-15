“غاتوزو” مدربا للمنتخب الإيطالي.. هل يصلح ما أفسده سباليتي؟

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الأحد تعيين جينارو غاتوزو المدرب السابق لميلان ونابولي مدربا للمنتخب الأول.

وسيتولى غاتوزو المهمة خلفا للوتشيانو سباليتي، الذي أُقيل الأسبوع الماضي عقب هزيمة ثقيلة أمام النرويج في تصفيات كأس العالم.

وسيتم تقديم لاعب الوسط السابق رسميا كمدرب يوم الخميس المقبل في فندق باركو دي برينشيبي بروما.

وقال غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان “غاتوزو رمز لكرة القدم الإيطالية، والقميص الأزرق بمثابة طبقة جلد ثانية له”.

وتابع “ستكون دوافعه واحترافيته وخبرته أساسية لمواجهة الالتزامات القادمة للمنتخب الوطني على أكمل وجه”.

وخاض غاتوزو 73 مباراة دولية مع إيطاليا، وكان ضمن تشكيلة المنتخب الفائز بكأس العالم 2006.

وغادر مؤخرا نادي هايدوك سبليت الكرواتي بالتراضي، بعد أن احتل المركز الثالث في الدوري الكرواتي الممتاز.