بايرن ميونيخ يسحق أوكلاند سيتي بعشرة أهداف في كأس العالم للأندية

استهل فريق بايرن ميونيخ الألماني مشواره في كأس العالم للأندية لكرة القدم بفوز ساحق بعشرة أهداف دون رد على أوكلاند سيتي، يوم الأحد.

واحتفل جمال موسيالا بعودته من إصابة بتسجيل ثلاثية رائعة في الشوط الثاني في مباراة من طرف واحد.

افتتح كينغسلي كومان التسجيل بعد 6 دقائق فقط برأسية من ركلة ركنية نفذها يوزوا كيميش.

وسيطر أبطال الدوري الألماني على المباراة بثلاثة أهداف سريعة إذ سدد ساشا بوي كرة منخفضة بعد تمريرة كومان في الدقيقة 18 مسجلا هدفه الأول مع بايرن، وأضاف مايكل أوليسي الهدف الثالث بسهولة بعدها لحظات ثم سجل كومان هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 21.

وأضاف توماس مولر الهدف الخامس قبل الاستراحة من مسافة قريبة بعد تمريرة متقنة من أوليسي. وسجل الجناح الفرنسي هدفه الثاني بتسديدة لولبية رائعة من خارج منطقة الجزاء.

مع تقدم الفريق البافاري الكبير في الشوط الأول، أجرى فينسن كومباني مدرب بايرن ميونيخ عدة تغييرات بما في ذلك منح لينارت كارل أول ظهور له مع الفريق الأول.

وأنهى البديل موسيالا كرة مميزة في الزاوية البعيدة في الدقيقة 67 قبل أن ينفذ ركلة جزاء حصل عليها بهدوء بعد ست دقائق أخرى ثم استغل خطأ دفاعيا ليسجل هدفه الثالث في الدقيقة 84.

وأكمل مولر ثنائيته الشخصية في الدقيقة 89 ليحقق بايرن أكبر انتصار في تاريخ كأس العالم للأندية للرجال.