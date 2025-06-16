سان جيرمان بطل أوروبا يقسو على أتليتيكو برباعية في كأس العالم للأندية

قسا باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على منافسه أتليتيكو مدريد الإسباني بعد أن فاز عليه برباعية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بكأس العالم للأندية الأحد.

افتتح فابيان رويز التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 19 بعد تهيئة من خفيتشا كفاراتسخيليا قبل أن يعزز البرتغالي فيتينيا النتيجة بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد تهيئة من كفاراتسخيليا أيضا.

وسجل سيني مايولو الهدف الثالث في الدقيقة 87 بعد متابعة لكرة شاردة داخل منطقة الجزاء ليسددها على يمين حارس أتليتيكو.

ولجأ حكم اللقاء لتقنية حكم الفيديو المساعد في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع بسبب لمسة يد من أحد لاعبي أتليتيكو ليحتسب ركلة جزاء ويسجل منها الكوري الجنوبي لي كانج-إن الهدف الرابع والأخير.

وسجل خوليان ألفاريز هدفا لأتليتيكو مدريد في الدقيقة 58 ألغاه الحكم بداعي وجود خطأ أثناء بناء الهجمة. وطُرد الفرنسي كليمو لينجليه لاعب أتليتيكو في الدقيقة 78 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثانية التي تضم أيضا بوتافوغو البرازيلي وسياتل ساوندرز الأمريكي.