إشبيلية يعين لاعبه السابق الأرجنتيني ماتياس ألميدا مدربا للفريق

أكد نادي إشبيلية الإسباني لكرة القدم، الإثنين، تعيين الأرجنتيني ماتياس ألميدا مدربا للفريق، بعد توقيع لاعبه السابق عقدا لمدة 3 سنوات مع الفريق الذي كافح للهروب من الهبوط الموسم الماضي.

وأمضى ألميدا موسما واحدا في إشبيلية عندما انضم إليه قادما من ريفر بليت عام 1996، قبل أن ينتقل للعب مع لاتسيو وبارما وإنتر ميلان في إيطاليا.

وبدأ ألميدا مسيرته التدريبية بعد اعتزاله اللعب وهو ضمن صفوف ريفر بليت.

وأمضى المدرب البالغ من العمر 51 عاما الموسمين الأخيرين في تدريب نادي أيك أثينا اليوناني حيث فاز بالثنائية المحلية في موسمه الأول، بعد أن ترك في وقت سابق تدريب سان هوزيه إيرثكويكس في الدوري الأمريكي للمحترفين.

وتجنب إشبيلية الهبوط بفارق نقطة واحدة في الموسم الماضي، بعد إقالة المدرب غارسيا بيمينتا في أبريل/نيسان وتعيين خواكين كاباروس حتى نهاية الموسم، وهو الموسم الذي شهد اقتحام جماهير غاضبة لملعب التدريب الخاص بالنادي الشهر الماضي.