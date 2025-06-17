بروسيا دورتموند يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بتعادل سلبي مع فلومينينسي
تعادل فلومينينسي البرازيلي سلبيا مع بروسيا دورتموند الألماني في مباراته الافتتاحية بالمجموعة السادسة في كأس العالم للأندية في نيوجيرسي، اليوم الثلاثاء، ليندم وصيف بطل عام 2023 على الفرص التي أهدرها في ملعب ميتلايف.
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— DAZN Football (@DAZNFootball) June 17, 2025
وشهدت المباراة خطورة من جانب فلومينينسي ضد دورتموند على الرغم من سيطرة الفريق الألماني على الكرة فى معظم أوقات المباراة، لكنها انتهت بتعادل سلبي جديد في كأس العالم للأندية، لتصبح المباراة الثالثة التي تنتهي بتلك النتيجة بعد الأهلي ضد إنتر ميامى في الافتتاح، وكذلك بورتو ضد بالميراس في المجموعة الأولى.