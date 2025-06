بروسيا دورتموند يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بتعادل سلبي مع فلومينينسي

تعادل فلومينينسي البرازيلي سلبيا مع بروسيا دورتموند الألماني في مباراته الافتتاحية بالمجموعة السادسة في كأس العالم للأندية في نيوجيرسي، اليوم الثلاثاء، ليندم وصيف بطل عام 2023 على الفرص التي أهدرها في ملعب ميتلايف.

