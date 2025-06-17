أُجّلت مباراة سالرنيتانا وسامبدوريا الفاصلة للنجاة من الهبوط من دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم إلى يوم الأحد المقبل، بعد إصابة العديد من لاعبي سالرنيتانا بتسمم غذائي أثناء عودتهم من مباراة الذهاب في جنوة.

وقالت رابطة دوري الدرجة الثانية الإيطالي، اليوم الثلاثاء، إنها وافقت على طلب سالرنيتانا لتأجيل مباراة الإياب التي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وحسب بيان رابطة الدوري، فإن القرار جاء بعد النظر في الوثائق الطبية التي قدَّمها النادي، فضلا عن الشكوى الجنائية التي تقدَّم بها سالرنيتانا إلى الادعاء العام.

وأصيب نحو 20 لاعبا وعضوا بالجهاز الفني بوعكة صحية على متن الطائرة التي أقلت فريق سالرنيتانا إلى ساليرنو بعد خسارته 2-صفر أمام سامبدوريا في جنوة، أول أمس الأحد، في مباراة الذهاب.

ويواجه سالرنيتانا احتمال الهبوط الثاني تواليا إلى الدرجة الأدنى إذا لم يتمكن من تعويض الفارق.

ويقاتل سامبدوريا -بطل الدوري الإيطالي السابق- لتجنب السقوط المهين إلى دوري الدرجة الثالثة لأول مرة في تاريخه الممتد على مدار 79 عاما.

وكان الفريق الذي يتخذ من جنوة مقرا له في طريقه إلى الهبوط بنهاية الموسم في مايو/أيار الماضي، قبل استفادته من هبوط بريشيا بدلا منه بسبب مخالفات مالية.