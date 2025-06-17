ثلاثة من ليفربول.. 12 لاعبا بالبريمير ليغ مرشحون للرحيل

ما إن انتهى الموسم الكروي للدوري الإنجليزي، حتى راحت الأندية المختلفة تستعد للموسم الجديد، ومبكرا جدا بدأت التكهنات تنتشر حول اللاعبين، سواء الوافدين الجدد، أو الراحلين.

وفي تقرير نشره الأحد (ذا أثلتيك) توقع رحيل 12 لاعبا عن أنديتهم الإنجليزية، خلال فترة الانتقالات القادمة، وجاءت القائمة على النحو التالي:

1 – داروين نونيز (ليفربول)

توج المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز (25 سنة) مع ناديه الإنجليزي ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز للموسم المنصرم 2024 / 2025، إلا أن مساهماته مع الفريق لم تكن على المستوى المطلوب.

ويلعب نونيز في مركز الجناح الأيسر، وشارك في 30 مباراة بالبريمير ليغ، لكن 8 منها فقط كان أساسيا. سجل 5 أهداف وصنع 3. كان هدفه المزدوج في الدقائق الأخيرة ضد برينتفورد، محققًا 3 نقاط، أبرز ما قدمه في موسمه، لكنه لم يشعر قط بدعم المدرب الهولندي أرن سلوت.

قد يكون نونيز ليس باللاعب الناجح مع ليفربول، لكن من المتوقع أن يحظى بقبول الأندية الأخرى، فهو لاعب قوي ونشيط، دائما ما يسبب إزعاج لمدافعي الفرق المنافسة.

تجدر الإشارة إلى أن جماهير ليفربول قد أحبت أسلوب لعبه المُفعم بالحيوية، على الرغم من عيوبه، لكن أرقامه في المباريات، قد تكون أقوى من رضا الجماهير عنه، فتقصيه عن الليفر.

2 – جاك غريليش (مانشستر سيتي)

بالنظر إلى الماضي، ربما يتساءل الإنجليزي جاك غريليش (29 عاما) إن كان عليه الرحيل بعد موسم 2022-2023 الذي حقق فيه مانشستر سيتي الثلاثية، أم أن البقاء كان أفضل له.

لعب غريليش مع السيتي ما يقرب من 3500 دقيقة في ذلك الموسم، لكن تأثيره تراجع بشكل ملحوظ لاحقا، حيث لعب 2114 دقيقة في موسم 2023-2024 و1521 دقيقة في الموسم الماضي، حتى أن المدرب الإسباني غوارديولا استبعده من تشكيلة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية، المقامة حاليا بالولايات المتحدة.

3 – ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)

لاعب آخر يحتاج إلى مغادرة مانشستر، وهو الإنجليزي ماركوس راشفورد صاحب الـ27 عاما.

كانت إعارة راشفورد الجناح الأيمن لليونايتد، إلى أستون فيلا في النصف الثاني من الموسم الماضي تجربة مختلفة، إذ كانت أول مرة يلعب فيها لفريق غير مانشستر يونايتد منذ أن كان في السابعة من عمره. لكن يبدو أن هذا هو الوقت المثالي لمغامرة جديدة.

4 – رحيم ستيرلينغ (تشيلسي)

كانت هناك لحظات في الموسم الماضي خلال فترة إعارة الإنجليزي رحيم سترلينغ من تشيلسي إلى أرسنال، بدا فيها وكأن كل شيء قد سُلب منه.

وبينما كان أرسنال ينافس على لقب أفلت من بين يديه، ووصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كان من الممكن أن تظهر لحظةٌ حاسمة لستيرلينغ لتأكيد جدارته مع الفريق، إلا أن الأمور لم تسر على هذا النحو.

5 – أنطوان سيمينيو (بورنموث)

هذا العام، صرح المهاجم الغاني أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث، أنه يريد اللعب لأحد الأندية الكبرى التي تلعب في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

قد يكون هذا هو الصيف المناسب له للانتقال. يبلغ سيمينيو من العمر 25 عامًا، ويتميز بسرعته الفائقة، وقدرته على المراوغة، وقدرته على إنهاء الهجمات.

6 – كريستوفر نكونكو (تشيلسي)

ربما حان الوقت للمهاجم الفرنسي نكونكو نجم تشيلسي، ليحتفل بعيد ميلاده في مكان آخر. لم يكن ستامفورد بريدج المكان الأمثل له للاحتفال بذكراه المعهودة منذ انضمامه إلى البلوز قادما من لايبزيغ الألماني عام 2023. وهو إذا أراد تطوير مسيرته وتسجيل المزيد من الأهداف بانتظام، فقد يتعين عليه إنهاء عقده الممتد لست سنوات مع تشيلسي.

7 – أرماندو بروخا (تشيلسي)

أمضى الألباني أرماندو بروخا وقتا طويلًا في عالم كرة القدم، ولذلك يبدو غريبا للبعض أن يكون عمره الحالي هو 23 عاما فقط. لم يُفلح أسلوبه مع تشيلسي، كما أن إعارته إلى إيفرتون الموسم الماضي كانت مخيبة للآمال. هذا الصيف هو الوقت الأمثل لبروخا للمضي قدما وإحياء مسيرته.

8 – فيديريكو كييزا (ليفربول)

صرح اللاعب الإيطالي الدولي فيديريكو كييزا، بأنه سعيد باللعب في ليفربول، لكن مسيرته مع النادي لم تنطلق، بعد أن أعاقته الإصابات. كما أن اللاعبين الذين يلعبون في نفس مركزه الأداء كانوا في قمة مستواهم.

9 – هارفي إليوت (ليفربول)

الجناح الإنجليزي هارفي إليوت، كان في كل مرة يشارك فيها يقدم كل ما لديه، لكن كان عليه أن يكافح طول الوقت من أجل أن يكسب دقائق اللعب كان معركة مستمرة. في مسيرة ليفربول نحو الفوز بالدوري الإنجليزي.

كان إليوت يشارك في الغالب كلاعب خط وسط مهاجم أو جناح أيمن، لكن المدرب الهولندي سلوت كان يتجاهله في المباريات الحاسمة، وهو ما صعب الأمور أمام إليوت.

10 – داني إنغز (وست هام يونايتد)

شارك الإنجليزي داني إنغز كلاعب أساسي مع وست هام في مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي. وكلاعب بديل سجل هدفا، في واحدة من 14 مباراة لعبها في الدوري، وبغض النظر عن مكان انتقاله، فإن تغيير النادي يناسبه بالتأكيد.

11 – مارتن دوبرافكا (نيوكاسل يونايتد)

مع سعي نيوكاسل لضم الحارس الإنجليزي جيمس ترافورد، والاحتفاظ بمواطنه نيكولاس ديفيد بوب، فمن المرجح أن يسعى الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا للانتقال لناد أخر.

مارتن دوبرافكا كان قد مدد عقده مع نيوكاسل في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن في حال توصل النادي لاتفاق مع ترافورد سيُقلل من مكانته في قائمة المدرب إيدي هاو.

12 – أوليكساندر زينتشينكو (أرسنال)

كان الظهير الأوكراني أوليكساندر زينتشينكو، لاعبا أساسيا في مانشستر سيتي وأرسنال سابقا، لكن مسيرته الكروية متعثرة. فقد تراجع اللاعب الأوكراني الدولي مكانه في تشكيلة أرسنال بعد بروز الإنجليزي الصاعد مايلز لويس سكيلي وانضمام المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري، لذا يبدو أن هذا الصيف سيكون نقطة انطلاق جيدة للاعب البالغ من العمر 28 عامًا لاستعادة مكانته الأساسية.