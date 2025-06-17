فلامنغو يجتاز الترجي بثنائية ويتقاسم قمة المجموعة الرابعة مع تشيلسي بكأس العالم للأندية

خسر الترجي التونسي مباراته الافتتاحية في المجموعة الرابعة بكأس العالم للأندية لكرة القدم أمام فلامنغو البرازيلي بنتيجة 0-2، مساء الاثنين، على ملعب لينكولن فايننشال فيلد.

وسجل هدفي الفريق البرازيلي كل من الأوروغوياني خيورخيان دي أراسكاييتا (الدقيقة 17) ولويس أراوخو (الدقيقة 70).

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وكان تشيلسي الإنجليزي قد تغلب في وقت سابق على لوس أنجليس أف سي الأمريكي بهدفين دون رد في نفس المجموعة.

وتعد هذه الهزيمة الأولى للترجي منذ مواجهته أمام ماميلودي صندوانز الجنوب أفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا مطلع أبريل/نيسان، بعد أن خاض بعدها 10 مباريات متتالية دون خسارة توّج خلالها بلقبي الدوري والكأس.

في المقابل، واصل فلامنغو عروضه القوية بقيادة مدربه الشاب فيليبي لويس، ورفع رصيده إلى 9 مباريات دون هزيمة في جميع المسابقات، بالإضافة إلى تصدره الدوري البرازيلي بعد 12 جولة.

وأجرى مدرب الترجي ماهر الكنزاري تعديلين على تشكيلته الأساسية، بإشراك المدافع ياسين مرياح العائد من إصابة طويلة، والمهاجم البرازيلي رودريغو رودريغيس.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا تجاوز 25 ألف مشجع في فيلادلفيا، حيث فرض فلامنغو سيطرته منذ البداية وافتتح التسجيل عبر دي أراسكاييتا بتسديدة من داخل المنطقة بعد تمريرة من أراوخو.

بعدها كاد غيرسون أن يعزز التقدم بتسديدة قوية تصدى لها الحارس بشير بن سعيد.

وسيطر فلامنغو على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ وصلت إلى 63%، بينما اكتفى الترجي بتسديدة واحدة مقابل 8 تسديدات للفريق البرازيلي.

مع بداية الشوط الثاني، دفع الكنزاري بعبد الرحمن كوناتي بدلا من شهاب الجبالي. وسدد محمد أمين بن حميدة كرة تجاه المرمى البرازيلي لكنها لم تشكل تهديدا حقيقيا، في حين أبعد الحارس بن سعيد كرة خطيرة لبيدرو.

وكاد يوسف بلايلي أن يسجل هدف التعادل للترجي بتسديدة قوية تصدى لها الحارس الأرجنتيني روسي. وبعدها عزز أراوخو تقدم فلامنغو بهدف ثانٍ بتسديدة مقوسة إثر تمريرة جورجينيو.

ورغم التغييرات التي أجراها الكنزاري في الدقائق الأخيرة، لم يتمكن الترجي من تعديل النتيجة ليخرج بهزيمته الأولى ضمن البطولة وتتعقد حظوظه في التأهل للدور الثاني.

وسيواجه الترجي نظيره لوس أنجليس، الجمعة المقبل، على ملعب جيوديس بارك، قبل أن يلتقي مع تشلسي في 24 يونيو/حزيران الجاري، على ملعب لينكولن فايننشال فيلد.