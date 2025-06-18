الشمال القطري يتعاقد مع أليكس كولادو قادما من ريال بيتيس الإسباني

أعلن نادي الشمال المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع الجناح الإسباني أليكس كولادو قادما من نادي ريال بيتيس.

وكتب النادي على حسابه بمنصة إكس “رحّبوا معنا بالماتادور. نادي الشمال يتعاقد مع أليكس كولادو قادما من ريال بيتس الإسباني”.

🗣️ | لاعبنا الجديد أليكس كولادو لديه رسالة خاصة لجمهور نادي الشمال.#الشمال | #Alshamal pic.twitter.com/GjcXVSXbDe — نادي الشمال الرياضي (@alshamal_club) June 17, 2025

ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة أو مدة التعاقد، لكن صحيفة ماركا الإسبانية ذكرت أن الصفقة من المتوقع أن تبلغ تكلفتها مليوني يورو.

وينضم اللاعب (26 عاما) إلى الشمال، الذي أنهى الدوري في المركز السادس الموسم المنقضي، وبلغ دور الثمانية بكأس أمير قطر، بعد انتهاء إعارته مع فريق الخلود السعودي.

وشارك كولادو في 30 مباراة بجميع المسابقات مع الخلود، وسجل 5 أهداف، وقدَّم 3 تمريرات حاسمة.

وكان الشمال قد تعاقد أيضا مع لاعب خط الوسط المصري أكرم توفيق (27 عاما) قادما من الأهلي المصري بعقد يمتد حتى 2028، إضافة إلى تمديد عقود ثنائي حراسة المرمى عبد الله الراضي وبابكر سيك والمهاجم التونسي نعيم السليتي حتى نهاية موسم 2026-2027.