العربي القطري يضم الإسباني سارابيا من ولفرهامبتون

أعلن العربي المنافس في دوري نجوم قطر لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع الدولي الإسباني بابلو سارابيا، الذي ينتهي عقده مع ولفرهامبتون واندرارز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في أول يوليو/تموز المقبل.

وكان ولفرهامبتون قد أعلن في أواخر مايو/أيار الماضي أن سارابيا سيرحل عن الفريق هذا الصيف بنهاية عقده، بعد أن قضى مع الفريق موسمين ونصف الموسم.

وقال العربي في بيان عبر موقعه على الإنترنت اليوم “تعاقدت إدارة النادي العربي مع اللاعب الدولي الإسباني بابلو سارابيا لمدة موسمين، وذلك في إطار تعزيز صفوف الفريق لموسم 2024/2025”.

تعاقدت إدارة النادي العربي مع اللاعب الدولي الإسباني بابلو سارابيا لمدة موسمين ✍🏼

مرحبًا بـك في نادي الشعب !🔴⚪️

••••

Al Arabi Sports Club is pleased to announce the signing of Spanish international Pablo Sarabia on a two-year contract ✍🏼#العربي | #سارابيا_عرباوي pic.twitter.com/CAaVHXDomm

— Al Arabi SC | النادي العربي (@alarabi_club) June 18, 2025