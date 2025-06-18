حظوظ الأهلي أمام بالميراس في كأس العالم للأندية

يأمل الأهلي أكثر الأندية المصرية فوزا بألقاب في كرة القدم في إنعاش حظوظه بكأس العالم للأندية المقامة في الولايات المتحدة عندما يواجه بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، غدا الخميس.

وفرط الأهلي في انتصار كان في المتناول أمام إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي في مباراته الافتتاحية التي أهدر خلالها ركلة جزاء، وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال موقع الأهلي الرسمي إن مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو “حرص خلال محاضرة فنية في فندق إقامة الفريق في نيوجيرزي على شرح بعض نقاط قوة وضعف بالميراس مطالبا اللاعبين بالتركيز الشديد”.

🔴 طاهر محمد طاهر يغيب عن المباراتين القادمتين في المونديال🦅 pic.twitter.com/i9N2UA7hHw — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) June 18, 2025

وأوضح موقع النادي الأهلي أن طاهر محمد طاهر أصيب في التدريبات في العضلة الأمامية، ويغيب عن المباراتين المقبلتين.

وتحوم شكوك حول مشاركة الظهير الأيسر أحمد نبيل كوكا بسبب معاناته من كدمة في الركبة تعرض لها أمام إنتر ميامي.

ونقل موقع الأهلي عن طبيب الفريق أحمد جاب الله قوله “اكتفى كوكا أمس بالتدريب في صالة الألعاب الرياضية ولم يشارك في المران الجماعي بسبب الإصابة التي يعاني منها”.

🔴 كوكا يغيب عن المران الجماعي ويكتفي بالتدريب في الجيم 🦅 pic.twitter.com/LWXuqMeWBd — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) June 17, 2025

وأوضح أن الجهاز الفني فضّل عدم مشاركته في المران خوفا من تفاقم الإصابة، وسيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة.

وخسر الأهلي بالفعل جهود إمام عاشور بعد إصابته بكسر في عظمة الترقوة في المباراة الافتتاحية، وخضوعه لجراحة.

📸وصول إمام عاشور لفندق الإقامة بعد إجراء جراحة الترقوة🦅❤️ pic.twitter.com/Ej3o00zVZZ — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) June 15, 2025

وأوقعت قرعة النسخة الأولى من كأس العالم الموسعة للأندية الأهلي مع بورتو البرتغالي أيضا في المجموعة الأولى، وتعادل بالميراس سلبيا أيضا مع بورتو في مباراتهما الأولى بالمجموعة.