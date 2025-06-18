راموس يسجل في تعادل مونتيري (1-1) مع إنتر ميلان في كأس العالم للأندية

أفلت إنتر ميلان الإيطالي من الهزيمة واكتفى بالتعادل 1-1 مع مونتيري المكسيكي في افتتاح مبارياته ضمن المجموعة الخامسة من كأس العالم للأندية، تحت قيادة مدربه الجديد الروماني كريستيان كيفو.

تقدم مونتيري عبر المدافع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس في الدقيقة 25 بعدما استغل ركنية ولعب الكرة برأسه إلى يسار الحارس.

ونجح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس في إدراك التعادل لإنتر قبيل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 42، بعد تمريرة متقنة من البرازيلي كارلوس أوغوستو إثر كرة ثابتة نفذها الألباني كريستيان أصلاني.

وكان كيفو، الذي تسلّم المهمة خلفًا لسيموني إنزاغي المنتقل إلى الهلال السعودي، يطمح لتحقيق انطلاقة قوية ومحو آثار الهزيمة القاسية أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري الأبطال، وخسارة لقب الدوري بفارق نقطة لصالح نابولي.

ورغم السيطرة والاستحواذ، واجه إنتر صعوبات في ترجمة الفرص، خاصة في الشوط الثاني، حيث أضاع التهديف عبر الأرجنتيني مارتينيس الذي عاد وسجّل هدفًا أُلغي بداعي التسلل في الدقيقة (68)، وأهدر فرصة أخرى بعد تمريرة من البديل فيديريكو دي ماركو في الدقيقة (77).

في المقابل، هدد مونتيري عبر محاولات الإسباني سيرخيو كاناليس الذي أصابت إحدى تسديداته القائم الأيسر في الدقيقة (65).

ويستعد إنتر لمواجهة أوراوا ريدز الياباني في الجولة المقبلة، حيث خسر الأخير أمام ريفر بليت الأرجنتيني بهدفين دون رد.